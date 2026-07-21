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21.07.2026 08:34:40
EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet
DOW JONES-- Der DAX-Future handelt am Dienstagvormittag knapp behauptet. Der September-Kontrakt verliert 18 auf 24.941 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.974 und das Tagestief bei 24.775 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 730 Kontrakte, das Handelsvolumen ist damit in der Sommerpause weiterhin unterdurchschnittlich.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
July 21, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)
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