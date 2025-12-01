EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im frühen Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08.10 Uhr 145,0 Punkte niedriger mit 23.744,0. In den Handel gegangen war er mit 23.866,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.866,0 und das Tagestief bei 23.716,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.028 Kontrakte.

Um 23.730 liegt eine erste Unterstützung, die nun getestet wird. Der kurzfristige Aufwärtstrend verläuft bei etwa 23.560 Punkten. Widerstände erwarten den Dezember-DAX an der 24.000er Marke.

