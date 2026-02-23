23.02.2026 08:09:42

EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Der DAX-Future handelt am Montagvormittag im Minus. Von einem Absturz angesichts des allgemein für Verunsicherung sorgenden Zoll-Wirrwars kann allerdings keinen Rede sein, auf niedrigerem Niveau kamen bereits wieder Käufen an den Markt. Das Handelsvolumen ist allerdings noch gering. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 145 auf 25.151 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.223 und das Tagestief bei 25.094 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 637 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 02:10 ET (07:10 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Montag schwächer tendieren. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen