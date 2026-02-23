EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Der DAX-Future handelt am Montagvormittag im Minus. Von einem Absturz angesichts des allgemein für Verunsicherung sorgenden Zoll-Wirrwars kann allerdings keinen Rede sein, auf niedrigerem Niveau kamen bereits wieder Käufen an den Markt. Das Handelsvolumen ist allerdings noch gering. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 145 auf 25.151 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.223 und das Tagestief bei 25.094 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 637 Kontrakte.

