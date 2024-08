EUREX/DAX-Future kann im Verlauf sein Plus behaupten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann am Dienstag im Verlauf sein Plus behaupten. Der September-Kontrakt steigt aktuell um 137 auf 17.587 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.656 und das Tagestief bei 17.501 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.555 Kontrakte. Auf dem Weg nach oben ist zunächst das Vortageshoch bei 17.741 Punkten zu nennen, bevor die Entscheidung an der 200-Tage-Linie bei 17.860 Punkten ansteht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2024 02:35 ET (06:35 GMT)