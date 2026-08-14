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14.08.2026 08:05:39
EUREX/DAX-Future kann im Verlauf sein Plus behaupten
DOW JONES--Der DAX-Future kann am Freitag im Verlauf sein Plus behaupten. Die Umsätze sind am Morgen allerdings noch dünn. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Muster des Vortages, dass Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf einsetzen, wiederholt. Der September-Kontrakt steigt um 114 auf 26.471 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.505 und das Tagestief bei 26.456 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 255 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)
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