EUREX/DAX-Future mit Abgaben

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen gegen 8.23 Uhr 71 auf 25.193 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.235 und das Tagestief bei 25.131 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 818 Kontrakte.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 02:27 ET (07:27 GMT)