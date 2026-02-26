|
EUREX/DAX-Future mit Abgaben
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen gegen 8.23 Uhr 71 auf 25.193 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.235 und das Tagestief bei 25.131 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 818 Kontrakte.
