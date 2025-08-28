28.08.2025 08:16:40

EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen

DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.15 Uhr um 60 auf 24.141 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.156 und das Tagestief bei 24.012 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 691 Kontrakte.

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 02:17 ET (06:17 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen
Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag auf Vortagesniveau erwartet. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donerstag uneinheitlich. Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Anleger an den US-Börsen zeigten sich optimistisch.
