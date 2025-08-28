EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen

DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.15 Uhr um 60 auf 24.141 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.156 und das Tagestief bei 24.012 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 691 Kontrakte.

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 02:17 ET (06:17 GMT)