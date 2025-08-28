|
28.08.2025 08:16:40
EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen
DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.15 Uhr um 60 auf 24.141 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.156 und das Tagestief bei 24.012 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 691 Kontrakte.
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2025 02:17 ET (06:17 GMT)
