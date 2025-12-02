EUREX/DAX-Future mit kleinen Aufschlägen

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.12 Uhr um 66 auf 23.671 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.665 und das Tagestief bei 23.587 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 706 Kontrakte.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 02:29 ET (07:29 GMT)