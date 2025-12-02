|
02.12.2025 08:28:40
EUREX/DAX-Future mit kleinen Aufschlägen
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.12 Uhr um 66 auf 23.671 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.665 und das Tagestief bei 23.587 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 706 Kontrakte.
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 02:29 ET (07:29 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!