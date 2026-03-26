EUREX/DAX-Future mit kräftigen Abschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.03 Uhr 173 auf 22.965 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.112 und das -tief bei 22.902 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 597 Kontrakte.

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March 26, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)