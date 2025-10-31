EUREX/DAX-Future mit leichtem Abgabedruck

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8 Uhr 48 auf 24.157 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.225 und das Tagestief bei 24.145 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 721 Kontrakte.

October 31, 2025 03:02 ET (07:02 GMT)