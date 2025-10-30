EUREX/DAX-Future mit leichten Aufschlägen

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8 Uhr um 43 auf 24.248 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.341 und das Tagestief bei 24.140 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.193 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 03:03 ET (07:03 GMT)