EUREX/DAX-Future unter Druck

DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Dienstagmorgen unter Abgabedruck. Der März-Kontrakt verliert bis 8.04 Uhr 105 auf 24.770 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.909 und das Tagestief bei 24.731 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 760 Kontrakte.

February 17, 2026 02:08 ET (07:08 GMT)