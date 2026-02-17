17.02.2026 08:07:47

EUREX/DAX-Future unter Druck

DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Dienstagmorgen unter Abgabedruck. Der März-Kontrakt verliert bis 8.04 Uhr 105 auf 24.770 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.909 und das Tagestief bei 24.731 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 760 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 02:08 ET (07:08 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen