17.02.2026 08:07:47
EUREX/DAX-Future unter Druck
DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Dienstagmorgen unter Abgabedruck. Der März-Kontrakt verliert bis 8.04 Uhr 105 auf 24.770 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.909 und das Tagestief bei 24.731 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 760 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 17, 2026 02:08 ET (07:08 GMT)
