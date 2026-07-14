EUREX/DAX-Future unter Druck

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.07 Uhr 106 auf 25.094 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.118 und das Tagestief bei 24.898 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 558 Kontrakte.

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July 14, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)