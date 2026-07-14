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14.07.2026 08:08:43
EUREX/DAX-Future unter Druck
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.07 Uhr 106 auf 25.094 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.118 und das Tagestief bei 24.898 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 558 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 14, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)
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