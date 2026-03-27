EUREX/DAX-Futures fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen um 8.04 Uhr um 107 auf 22.878 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.972 und das Tagestief bei 22.761 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 645 Kontrakte.

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March 27, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)