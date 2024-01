EUREX/DAX-Futures freundlich - Widerstand überwunden

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind die DAX-Futures am Montag in den Handel gestartet. Händler vermissen allerdings noch echten Kaufdruck am Markt, die aktuellen Kursgewinne seien nur eine "Pflichtübung" nach den Rekordvorlagen von der Wall Street vom Freitag. Dies zeige sich vor allem im bislang nur durschschnittlichen Volumen. Allerdings sei der wichtigste Widerstand der Seitwärtsbewegung im Bereich um rund 16.780 Punkte überwunden worden. Daher bestehe weiteres Aufwärtspotenzial.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 53 auf 16.798 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.819 und das Tagestief bei 16.757 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.480 Kontrakte.

January 22, 2024