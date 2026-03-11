EUREX/DAX-Futures leichter

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr 119 auf 23.834 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.009 und das Tagestief bei 23.823 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 2.000 Kontrakte.

March 11, 2026 03:33 ET (07:33 GMT)