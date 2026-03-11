|
11.03.2026 08:32:41
EUREX/DAX-Futures leichter
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr 119 auf 23.834 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.009 und das Tagestief bei 23.823 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 2.000 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 11, 2026 03:33 ET (07:33 GMT)
