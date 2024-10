EUREX/DAX-Futures leichter - Volatiles Geschäft am Feiertag droht

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind die DAX-Futures am Donnerstag in den Feiertagshandel zum Tag der Deutschen Einheit gestartet. Der Umsatz sei für die Zeit mit über 2.200 Kontrakten hoch, sagt ein Händler: "An solchen Tagen zu handeln ist immer riskant, weil viele Inländer mit Feier- und Brückentag ins verlängerte Wochenende gegangen sind". Daher könne gerade über den Terminmarkt ein volatiles Geschäft mit vielen Fehlsignalen und Bullen- oder Bärenfallen kommen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 88 auf 19.216 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 19.301 und das Tagestief bei 19.179 Punkten.

DJG/mod/err

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2024 02:37 ET (06:37 GMT)