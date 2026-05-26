EUREX/DAX-Futures mit Abgaben

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.13 Uhr 109 auf 25.338 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.396 und das Tagestief bei 25.293 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 741 Kontrakte.

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May 26, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)