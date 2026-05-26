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26.05.2026 08:19:39
EUREX/DAX-Futures mit Abgaben
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.13 Uhr 109 auf 25.338 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.396 und das Tagestief bei 25.293 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 741 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 26, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)
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