EUREX/DAX-Futures über 16.900 - Ausbruchsversuch nach oben

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich nach oben geht es am Donnerstagmorgen mit den DAX-Futures. Der März-Kontrakt des DAX-Future steigt aktuell um 84 auf 16.934 Punkte. "Angesichts der extrem hohen Absicherungen vor den US-Inflationsdaten kann der Markt eigentlich nur noch nach oben", sagt ein Händler. Denn auf eventuelle schlechte Nachrichten schienen sich die Börsen vorbereitet zu haben, wirklich überraschen könnten nur positive News. Vor allem mit Puts auf den Euro-Stoxx-50 sei am Vortag gearbeitet worden, die Put-Call-Ratio sprang auf extrem 3,69 an.

Das Tageshoch liegt bislang bei 16.944 und das Tagestief bei 16.854 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.400 Kontrakte.

January 11, 2024 02:20 ET (07:20 GMT)