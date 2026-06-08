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08.06.2026 08:46:40
EUREX/DAX-Futures unter Druck
DOW JONES--Schlechte Nachrichten von allen Seiten setzen am Montagmorgen die DAX-Futures unter Druck. In den USA belasteten Renditeanstieg und Einbruch der Technogiewerte die Aktienkurse am Freitag stark, dazu kommen nun eine Eskalation zwischen Israel und dem Iran und steigende Ölpreise. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 395 auf 24.403 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.641 und das Tagestief bei 24.356 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.728 Kontrakte.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)
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