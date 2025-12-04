|
04.12.2025 08:39:40
EUREX/DAX-Futures zieht an
DOW JONES--Leicht nach oben geht es für die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Händler erwarten aber nur eine Fortsetzung des Seitwärtshandels. Große Impulse gebe es nicht, was der eher geringe Umsatz von 905 Kontrakten zeige. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 73 auf 23.871 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.886 und das Tagestief bei 23.789 Punkten.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 02:39 ET (07:39 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.