EUREX/Leichte Konsolidierung im DAX-Futures

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichte Anzeichen einer Konsolidierung deuten sich am Freitag in den DAX-Futures an. Der März-Kontrakt verliert 25 auf 17.441 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.471 und das Tagestief bei 17.425 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.961 Kontrakte.

February 23, 2024 02:50 ET (07:50 GMT)