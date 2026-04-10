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10.04.2026 08:28:42
EUREX/Leichtes Plus bei DAX-Futures
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 106 auf 24.044 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.110 und das Tagestief bei 24.029 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 591 Kontrakte.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 10, 2026 02:29 ET (06:29 GMT)
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