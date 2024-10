Euro bei 1,1031 US-Dollar kaum verändert

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh kaum verändert zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1031 Dollar, am Vorabend im US-Handel hatte sie mit 1,1027 US-Dollar geringfügig weniger gekostet.

"Der Euro hat zum US-Dollar zuletzt nachgegeben, wohl auch, weil die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB stärker zugenommen haben als die bei der Fed. Zudem belastet die geopolitische Situation", schreiben die Experten der Helaba.

Zum Wochenausklang steht datenseitig der US-Arbeitsmarktbericht für September im Fokus. "Er hat in der Regel großen Einfluss auf die Zinserwartungen, denn Vertreter der US-Notenbank werden nicht müde, die Bedeutung des Arbeitsmarktes für die Geldpolitik zu betonen", schreibt die Helaba.

Laut den Experten des Instituts gibt es kaum Hinweise auf eine deutliche Abschwächung am US-Jobmarkt. "Die Lage ist nach wie vor als solide zu bezeichnen, sodass Zinssenkungsfantasien keine neue Nahrung erhalten sollten. Dafür sprechen auch die durchschnittlichen Stundenlöhne, die mit einem erwarteten Plus von 0,3 % gegenüber dem Vormonat immer noch ansehnlich wären", heißt es weiter.

