Euro-Geldmarkt im Verlauf uneinheitlich

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Freitag im Verlauf mit leichten Anpassungen präsentiert. Während am langen Ende geringfügige Zuwächse verbucht wurden, gab es am kurzen Ende leichte Abschläge zu sehen.

Geldmarktzinsen von 13.55 Uhr:

Taggeld 3,72 3,82 1 Woche 3,70 3,80 1 Monat 3,90 4,00 2 Monate 3,89 3,99 3 Monate 3,86 3,96 6 Monate 3,70 3,80 12 Monate 3,31 3,41

Fixing der Euribor-Zinssätze per 4. Jänner:

1 Woche 3,872 1 Monat 3,858 3 Monate 3,922 6 Monate 3,873 12 Monate 3,544

sto