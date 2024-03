Euro stabil bei 1,0861 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh stabil gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 9 Uhr hielt der Euro-Kurs bei 1,0861 Dollar nach 1,0852 Dollar am Vorabend. Mit Spannung erwartet wird im Devisenhandel jetzt die am Nachmittag anstehe Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress.

Von den Aussagen des Notenbankers erhoffen Marktteilnehmer Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen. Die Analysten der Helaba erwarten, dass Powell Signale für eine Zinssenkung in diesem Monat vermeiden wird. Viele Fed-Mitglieder dürften sichergehen wollen, dass es nicht zu einer Lohn-Preisspirale kommt, bevor Lockerungen der Geldpolitik beschlossen werden, so die Helaba-Experten.

Impulse könnte daher auch der am Nachmittag anstehende ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA liefern. Der Bericht des privaten Arbeitsvermittlers gilt als guter Indikator für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht er US-Regierung.

Mit Spannung erwartet wird auch die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Mit einem Zinsschritt wird zwar nicht gerechnet, die begleitenden Kommentare könnten aber wieder Signale für den kommenden Kurs der Notenbank bringen.

mik/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759