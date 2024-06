EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verdient

Das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse EBR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 51,17 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investierten, hätten nun 19,543 Anteile im Besitz. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien wären am 10.06.2024 1 119,02 EUR wert, da der Schlussstand 57,26 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 11,90 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 118,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

