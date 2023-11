EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen LOréal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der LOréal-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 321,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LOréal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,111 LOréal-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2023 1 256,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 403,70 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,61 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von LOréal belief sich zuletzt auf 216,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at