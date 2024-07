EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen LOréal-Investment verlieren können.

Am 15.07.2023 wurde die LOréal-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 421,60 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die LOréal-Aktie investierten, hätten nun 0,237 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 412,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 97,87 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,13 Prozent.

LOréal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 220,63 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at