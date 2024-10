EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet

Am 15.10.2019 wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an diesem Tag bei 83,91 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investierten, hätten nun 11,918 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie auf 59,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 710,28 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 28,97 Prozent.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 117,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at