EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse EBR wochenend-bedingt kein Handel mit der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 47,46 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,070 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 227,77 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 26.02.2024 auf 58,27 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,78 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) einen Börsenwert von 116,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at