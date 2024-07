EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BBVA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BBVA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,88 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die BBVA-Aktie investierten, hätten nun 204,939 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,09 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 066,81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 106,68 Prozent gesteigert.

Der BBVA-Wert an der Börse wurde auf 56,82 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at