EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex verdient

Vor Jahren in Inditex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Inditex-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,75 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hat, hat nun 36,036 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.08.2023 1 206,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,48 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 206,49 EUR entspricht einer Performance von +20,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Inditex belief sich zuletzt auf 106,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at