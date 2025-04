ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex von 49 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der spanische Textilkonzern beschaffe seine Rohstoffe vor allem aus Europa, was Schutz vor den US-Zöllen biete, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei das Unternehmen wegen seiner großen Marktpositionen in Europa anfälliger für eine weltweite Rezession als seine Wettbewerber./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 03:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 03:19 / GMT





