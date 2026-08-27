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Euronext-Handel im Blick 27.08.2026 09:28:46

Euronext-Handel CAC 40 schwächelt zum Start

Euronext-Handel CAC 40 schwächelt zum Start

Der CAC 40 gibt am Donnerstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,14 Prozent auf 8 450,66 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,456 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,017 Prozent auf 8 460,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8 462,39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 460,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 445,01 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,367 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 8 406,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 207,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 743,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,12 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 221,697 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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