Europäischer IT- und Business-Services-Markt wächst weiter, wenn auch langsamer, so der ISG Index™

Der europäische Markt für IT- und Business-Services hat sein Wachstum im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr fortgesetzt, wenngleich es Anzeichen dafür gibt, dass konjunkturelle Sorgen die Nachfrage dämpfen könnten. Dies ist das Ergebnis des jüngsten Branchenberichts der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden, globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment.

Der EMEA ISG Index™, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragsvolumen (Annual Contract Value, ACV) ab 5 Millionen US-Dollar misst, zeigt, dass das ACV für den kombinierten Markt (sowohl für Managed Services als auch für Cloud-basierte XaaS-Produkte) mit 7,6 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr weiterhin in der Nähe der Rekordwerte liegt. Damit übertraf das ACV in der Region das dritte Quartal in Folge die Marke von 7,5 Milliarden US-Dollar, obwohl sich das Wachstum in den letzten beiden Quartalen sequenziell verlangsamt hat.

"Die europäischen Unternehmen treiben ihre Initiativen zur digitalen Transformation zwar weiter voran, aber wir sehen Anzeichen für eine Zurückhaltung bei den Ausgaben aufgrund von Bedenken bezüglich der Wirtschaft in der Region”, sagte Steve Hall, President von ISG EMEA.

Europa setzt seine Verlagerung zum Cloud Computing fort, wobei XaaS-Produkte im Quartal um 5 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar zulegten. Dies war jedoch das niedrigste Quartalswachstum für XaaS-Produkte seit Anfang 2015. Innerhalb dieses Segments wuchs der Bereich Infrastructure-as-a-Service (IaaS) gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar, während der kleinere Markt für Software-as-a-Service (SaaS) um 14 Prozent auf 924 Millionen US-Dollar zurückging.

"Die Ausgaben für Cloud Computing sind in Europa kräftig gewachsen - in den letzten fünf Quartalen um durchschnittlich mehr als 40 Prozent pro Quartal”, sagte Hall. "In diesem Quartal ist eine deutliche Verlangsamung dieses Trends zu beobachten, die in erster Linie auf rückläufige SaaS-Ausgaben zurückzuführen ist, da die Entscheidungsprozesse durch das allgemeine Wirtschaftsklima gebremst werden.”

Die Nachfrage nach Managed Services ist indessen weiterhin groß. Im dritten Quartal wurde die Rekordzahl von 281 Managed-Services-Verträgen unterzeichnet, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ACV stieg um 9 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar und lag damit das dritte Quartal in Folge über der Marke von 3,5 Milliarden US-Dollar, auch wenn es gegenüber dem Vorquartal um 3 Prozent zurückging.

Im Bereich Managed Services stieg das IT-Outsourcing (ITO) um 21 Prozent auf 3,1 Milliarden US-Dollar, gestützt auf zweistellige Zuwächse in den Bereichen Infrastruktur sowie Anwendungsentwicklung und -wartung (ADM). Der Bereich Business Process Outsourcing (BPO) brach dagegen um 23 Prozent auf 702 Millionen US-Dollar ein, obwohl die Nachfrage nach Engineering- und F&E-Dienstleistungen weiterhin stark bleibt.

Geografisch betrachtet, verzeichnete der größte Markt der Region, DACH (Deutschland, Österreich und die Schweiz), ein Managed-Services-ACV von 1,1 Milliarden US-Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, was auf die Stärke der ADM- und Infrastruktur-Services zurückzuführen ist. Demgegenüber riss im Vereinigten Königreich die Serie der Quartale mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar nach drei Quartalen ab: Das ACV lag bei rund 700 Millionen US-Dollar und damit um mehr als 60 Prozent höher als im schwachen Vorjahresquartal. Das Wachstum im dritten Quartal im Vereinigten Königreich wurde durch eine starke Nachfrage nach ADM-Dienstleistungen und aus dem Sektor der Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen (BFSI) getragen. In Frankreich war ein leichter Anstieg auf rund 780 Millionen US-Dollar zu verzeichnen, während Skandinavien und Südeuropa mit einem geringeren ACV um 5 Prozent bzw. 19 Prozent zulegten.

Bisherige Ergebnisse für das laufende Jahr

Das kombinierte Markt-ACV in EMEA erreichte in den ersten neun Monaten einen Rekordwert von 23,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 15,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die XaaS-Produkte kletterten um 23 Prozent auf einen Rekordwert von 11,5 Milliarden US-Dollar, während die Managed Services bei einem Rekordvolumen von 798 Verträgen um 9 Prozent auf einen Rekordwert von 11,5 Milliarden US-Dollar stiegen, 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Globale Prognose für 2022

Die ISG geht davon aus, dass die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, die durch steigende Zinsen, Engpässe in der Energieversorgung, Störungen in den Lieferketten und die anhaltende Inflation verursacht werden, die Nachfrage der Unternehmen in nächster Zeit dämpfen werden. Das Unternehmen hielt seine Wachstumsprognose für Managed Services bei 3,5 Prozent für das Jahr aufrecht und senkte seine Prognose für XaaS auf 10,5 Prozent nach zuvor 18 Prozent im Vorquartal.

Über den ISG Index™

Der ISG Index™ gilt als die maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche. Seit 80 aufeinanderfolgenden Quartalen (20 Jahren) liefert er Finanzanalysten, Einkäufern in Unternehmen, Software- und Serviceanbietern, Anwaltskanzleien, Universitäten und Medien aktuellste, detaillierte Branchendaten und Trends. Im Jahr 2016 wurde der ISG Index um den schnell wachsenden As-a-Service-Markt erweitert, um dem signifikanten Einfluss von cloud-basierten Services auf den digitalen Wandel der Wirtschaft Rechnung zu tragen. In ihren vierteljährlichen ISG-Index-Präsentationen liefert die ISG zudem laufende Analysen über die Automatisierung und andere digitale Technologien.

Weitere Informationen über den ISG Index finden Sie auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

Die ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt die ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud- und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risiko-Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Strategie- und Betriebsdesign, Veränderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. Die seit 2006 bestehende ISG mit Sitz in Stamford (Connecticut/USA) beschäftigt über 1.300 digitalaffine Experten in mehr als 20 Ländern. Das globale Team der ISG ist bekannt für innovatives Denken, Markteinfluss, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analysefähigkeiten, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

