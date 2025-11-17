|
17.11.2025 16:49:31
Europe Begins Rethinking Its Crackdown on Big Tech
European policymakers are crafting changes to scale back and simplify landmark rules for A.I. and data privacy, in a shift from an aggressive regulatory period.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
