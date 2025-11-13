|
13.11.2025 11:06:42
Euroraum-Industrieproduktion im September schwächer als erwartet
DOW JONES--Die Industrieproduktion im Euroraum ist im September weitaus weniger deutlich als erwartet gestiegen. Wie Eurostat mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um nur 0,2 Prozent und lag um 1,2 (August: 1,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,9 und 2,2 Prozent prognostiziert.
November 13, 2025 05:07 ET (10:07 GMT)
