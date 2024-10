Euroraum-Industrieproduktion steigt im August um 1,8%

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Industrieproduktion im Euroraum ist im August etwas stärker als erwartet gewachsen. Wie Eurostat mitteilte, stieg die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent und lag um 0,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Juli hatte sie um 2,1 Prozent darunter gelegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 1,6 Prozent und eine Jahresrate von minus 1,2 Prozent prognostiziert.

Die Produktion von Vorleistungsgütern sank gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, in allen anderen Kategorien kam es dagegen zu Anstiegen: Bei Energie um 0,4 Prozent, bei Investitionsgütern um 3,7 Prozent, bei Gebrauchsgütern um 1,7 Prozent und bei Verbrauchsgütern um 0,2 Prozent.

Die höchsten monatlichen Anstiege wurden in Irland (plus 4,5 Prozent), Deutschland und Litauen (plus 3,3 Prozent) sowie in Malta (plus 2,7 Prozent) verzeichnet. Zu den stärksten Rückgängen kam es in Luxemburg (minus 9,2 Prozent) und Kroatien (minus 4,6 Prozent).

