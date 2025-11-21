Eurotel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Eurotel hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,67 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,410 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,44 Prozent auf 104,6 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 116,8 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at