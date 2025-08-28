28.08.2025 11:30:38

Eurozone: Wirtschaftsstimmung verschlechtert sich unerwartet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im August überraschend eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel zum Vormonat um revidiert 0,5 Punkte auf 95,2 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel bekannt gab. Experten hatten mit einem Anstieg des Stimmungsindikators gerechnet. Der ESI liegt damit weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

Eine schlechtere Stimmung gab es im August bei den Dienstleistern und in der Bauwirtschaft. In den Industriebetrieben und im Einzelhandel hellte sich die insgesamt weiter negative Stimmung jeweils etwas auf.

Mit Blick auf die größten Volkswirtschaften im Euroraum hat sich die Wirtschaftsstimmung in Spanien stark verschlechtert. Weniger deutlich trübte sie sich in Deutschland und Italien ein. In Frankreich bewegte sich der regionale Indikator kaum vom Fleck./la/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:47 Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025
27.08.25 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX um Nulllinie -- DAX knapp fester-- Asiens Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag um seinen Vortagesschluss, während der deutsche Leitidnex leicht im Plus steht. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen