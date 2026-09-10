Eutelsat Communications Aktie
WKN: A0HGPT / ISIN: FR0010221234
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10.09.2026 20:35:00
Eutelsat: Europas Starlink-Konkurrent expandiert
Satellitenbetreiber Eutelsat baut seine erdnahe Satellitenkonstellation aus und hat beim Luftfahrtkonzern Airbus mehr als 200 neue Satelliten für bestellt.
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Nachrichten zu Eutelsat Communications
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07.08.26
|Eutelsat schockt Anleger: Aktienkurs crasht nach Ausblick (finanzen.at)
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