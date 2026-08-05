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05.08.2026 06:31:29
Eva Live präsentierte Quartalsergebnisse
Eva Live hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eva Live 0,080 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Eva Live im vergangenen Quartal 4,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eva Live 4,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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