Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A2QN51 / ISIN: US29970R1059
|
25.09.2025 18:17:51
Evaxion Stock Jumps 27% On Merck Out-Licensing Deal
(RTTNews) - Evaxion A/S (EVAX) surged 27.27 percent to $4.20 on Thursday, gaining $0.79, after announcing it has out-licensed its vaccine candidate EVX-B3 to Merck & Co. (MSD) under a previously signed option and license agreement. The deal includes a $7.5 million upfront payment, upto $592 million in potential milestones, and royalties on net sales.
The stock opened at $4.28 and traded between $3.91 and $4.75, compared with a prior close of $3.30 on the Nasdaq.
Trading volume spiked to 71.4 million shares, well above the average of 92,139. Evaxion now trades within a 52-week range of $1.20 to $16.10.
4.2000 +0.9000 (+27.2727%)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAnleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: ATX letztlich etwas leichter -- DAX beendet Handel schwächer -- Asiatische Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel etwas tiefer, während der deutsche Leitindex deutlicher abrutschte. Die US-Börsen präsentieren sich mit Verlusten. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag uneins.