Everus Constr Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Everus Constr Group ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Everus Constr Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1,11 USD. Im letzten Jahr hatte Everus Constr Group einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 986,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 761,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at