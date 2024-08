Everybody Loves Languages: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Everybody Loves Languages hat am 28.08.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2024 abgelaufen war.

Everybody Loves Languages hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen CAD – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Everybody Loves Languages 1,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at