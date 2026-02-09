EVI Industries Aktie
WKN DE: A2PBB2 / ISIN: US26929N1028
|
09.02.2026 22:12:13
EVI Industries, Inc. Reports Rise In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - EVI Industries, Inc. (EVI) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $2.370 million, or $0.15 per share. This compares with $1.129 million, or $0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.4% to $115.294 million from $92.711 million last year.
EVI Industries, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.370 Mln. vs. $1.129 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.07 last year. -Revenue: $115.294 Mln vs. $92.711 Mln last year.
Nachrichten zu EVI Industries Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu EVI Industries Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|EVI Industries Inc Registered Shs
|23,85
|1,49%
