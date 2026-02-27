EVN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

EVN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVN 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat EVN im vergangenen Quartal 966,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVN 857,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at