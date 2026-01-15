EvoAir legte Quartalsergebnis vor

EvoAir äußerte sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EvoAir 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at