Evolus legte Quartalsergebnis vor

Evolus lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,90 Prozent auf 69,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at